Торгпред Украины Микольская не готова отозвать заявление об отставке, поданное вслед за Абромавичусом

Об этом она сказала в эфире «UA:Перший».

«Я бы пока не говорила о том, что мы отзовем или не отзовем свои заявления. О своих предложениях я заявила. Я надеюсь, что Кабмин и министры, которые формируют позицию, это учтут. И это вопрос достижения консенсуса при участии президента как гаранта, коалиции и правительства», - сказала Микольская.

При этом она подчеркнула, что не является политиком, но выступает за распределение полномочий между ветвями власти. По ее мнению, сегодня крайне важно выбрать курс, взять ответственность и двигаться по избранному пути.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно скорее. Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стало системное давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции «Блок Петра Порошенко», в особенности Игоря Кононенко, вмешаться в работу министерства. Абромавичус заявил, что не желает быть «ширмой» для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.

Читайте такжеГлава НАБУ обещает "плодотворно поработать" с Абромавичусом, а потом допросить Кононенко

Вслед за министром заявления об отставке подали его заместители - Юлия Ковалив, Юлия Клименко, Максим Нефедов и торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Заявление Абромавичуса спровоцировало новый виток политического кризиса в Украине и дало повод говорить об отставке всего Кабинета премьер-министра Арсения Яценюка. В то же время сам Яценюк призвал не раскачивать ситуацию в стране и в случае наличия голосов поставить вопрос отставки правительства в ВР. Пока этот вопрос не стоит в повестке дня работы парламента.

Как ожидается, 16 февраля Кабмин отчитается перед парламентариями о работе за 2015 год.

Читайте такжеВ отчете правительства за 2015 год нет информации по IV кварталу - Луценко