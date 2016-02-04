Подавший в отставку заместитель Абромавичуса: профессионалам связывают руки и не дают работать

Об этом он заявил журналистам в четверг.

«Я бы хотел подчеркнуть, что это системная проблема, и она не связана с фамилиями или партиями. Это проблема того, что профессионалам связывают руки и не дают работать. Для меня должность не самоцель. Если я не могу проводить реформы, значит, настало время либо изменять правила игры или оставлять должность и уходить», - сказал Нефедов.

При этом он обратил внимание, что стремление покинуть пост - это не «игра».

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«Речь не идет о том, что мы хотим усидеть на двух стульях или ведем какую-то игру. Нет смысла работать технократом тогда, когда результата достичь нельзя. Перекладывать листочки - это точно лишнее. Я могу принести стране больше пользы и в другой ипостаси», - подчеркнул Нефедов.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно скорее. Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стало системное давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции «Блока Петра Порошенко», в особенности Игоря Кононенко вмешаться в работу министерства. Абромавичус заявил, что не желает быть «ширмой» для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.

Вслед за министром заявления об отставке подали его заместители - Юлия Ковалив, Юлия Клименко, Максим Нефедов и торговый представитель Украины Наталья Микольская.