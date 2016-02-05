Климкин за присоединение Турции, Совета Европы и других организаций к формату переговоров по деоккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам.

Климкин обратил внимание на намерение создать механизм переговоров в формате «Женева плюс» для восстановления украинского суверенитета в Крыму.

Министр также напомнил, что недавно встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Ранее при содействии Чавушоглу в Крым удалось направить неофициальную турецкую миссию, которая зафиксировала нарушения прав человека.

"Вопрос – могут ли турецкие представители участвовать в обсуждении гуманитарной проблематики? Я считаю, что могут, что они должны быть приглашены. Поэтому "женевский формат" как основа, она понятна, но, тем не менее, там должны быть и другие представители, или, например, международные организации", - подчеркнул Климкин.

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Министр добавил, что недавно представитель генерального секретаря Совета Европы посетил Крым. "Как раз в понедельник (8 февраля) он приедет ко мне обсуждать результаты того, каким образом мы будем дальше продвигаться с идеей постоянного мониторинга в Крыму", - сказал Климкин, добавив, что представители Совета Европы должны присоединиться к формату «Женева плюс».

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Как сообщал УНИАН, 24 января президент Петр Порошенко заявил, что Крым должен оставаться в первых пунктах повестки дня стран-партнеров Украины, и в этом вопросе сделано за последние дни несколько ключевых прорывных вещей.

«Для того, чтобы создать площадку, формат, где мы это должны обсуждать, Украина представила абсолютно четкие и прозрачные предложения - там должны быть ЕС, США, приобщиться к этому должны страны-гаранты Будапештского меморандума. Назвать этот формат можно «Женева плюс» и немедленно начать консультации по организации такого процесса как освобождение незаконно арестованных и обеспечение соблюдения прав крымскотатарского народа, разработка «дорожной карты» по деоккупации Крыму, которая будет предусматривать огромное количество шагов, начиная от обеспечения международного давления (на Россию - УНИАН), четкой программы действий в отношении санкций и заканчивая судебными процессами», - подчеркнул Порошенко.

4 февраля Европарламент принял резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в Крыму, в которой также поддержал инициативу Украины по созданию нового формата переговоров об освобождении полуострова.

«Европарламент приветствует инициативу Украины о создании международного механизма переговоров по восстановлению украинского суверенитета над Крымом в формате «Женева плюс», который должен включать непосредственное участие ЕС, и призывает Россию начать переговоры с Украиной и другими сторонами о деоккупации Крыма, снятии торгового и энергетического эмбарго и отмене чрезвычайного положения в Крыму», – говорится в резолюции.