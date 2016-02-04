Европарламент осудил преследование Россией крымских татар - резолюция

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция была поддержана 472 голосами депутатов Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге.

Европарламент «решительно осуждает беспрецедентный уровень нарушений прав человека, в частности, под предлогом борьбы с экстремизмом или терроризмом, которая осуществляется против крымчан, в первую очередь против крымских татар, которые не выполняют введенные так называемой местной властью правила», - говорится в резолюции.

Европарламент снова подтвердил «свою решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» и ее свободный и суверенный выбор европейского пути.

Читайте такжеАннексия Россией Крыма привела к ухудшению ситуации с правами человека на полуострове - еврокомиссар

Депутаты Европарламента напомнили, что осуждают незаконное присоединение к России Крымского полуострова, и заявили о приверженности государств Евросоюза и международного сообщества «в полной мере реализовать политику непризнания аннексии Крыма».

В резолюции говорится, что возобновление украинского контроля над полуостровом является одним из условий, необходимых для «установления сотрудничества с Российской Федерацией, в том числе приостановления соответствующих санкций».

Европарламент осудил «жесткое ограничение свободы» мнений, ассоциаций и мирных собраний, в том числе традиционных памятных мероприятий, таких как годовщина депортации крымских татар сталинским тоталитарным режимом, культурные встречи крымских татар.

В Европарламенте подчеркнули, что, «согласно международному праву, татары как коренной народ Крыма имеют право сохранять и укреплять свои собственные политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты»; призвали уважать Меджлис «как законное представительство крымскотатарского сообщества и избегать любых преследований его членов».

В резолюции содержится призыв к «российской и фактической местной власти эффективно, непредвзято и прозрачно расследовать все случаи исчезновения, пыток и нарушения прав человека со стороны сотрудников полиции и военизированных сил, которые действуют на Крымском полуострове с февраля 2014 года».

Европарламент напомнил, что «РФ как оккупационная власть несет ответственность за обеспечение безопасности всего населения и уважения к человеку, культурных и религиозных прав коренных татар и всех других меньшинств Крыма».

Читайте такжеСпецслужбы РФ в оккупированном Крыму собирали паспортные данные жителей приграничного с Херсонщиной села

Также авторы резолюции призвали «российскую и фактическую местную власть предоставлять беспрепятственный доступ в Крым международным организациям, независимым экспертам из ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым неправительственным организациям в сфере прав человека или средствам массовой информации, оценить и представить доклад по ситуации в Крыму».

Европарламент призвал к сохранению «полиэтнической среды Крыма и полному уважению к украинскому, татарскому и другим языкам меньшинств и культур».