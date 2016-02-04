Европарламент осудил преследование Россией крымских татар - резолюция

13:45, 04 февраля 2016
Общество
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Европейский парламент осудил нарушение прав крымских татар и напомнил России, что она как оккупационная власть несет ответственность за безопасность всего населения полуострова.

Фото УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция была поддержана 472 голосами депутатов Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге.

Европарламент «решительно осуждает беспрецедентный уровень нарушений прав человека, в частности, под предлогом борьбы с экстремизмом или терроризмом, которая осуществляется против крымчан, в первую очередь против крымских татар, которые не выполняют введенные так называемой местной властью правила», - говорится в резолюции.

Европарламент снова подтвердил «свою решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» и ее свободный и суверенный выбор европейского пути.

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Депутаты Европарламента напомнили, что осуждают незаконное присоединение к России Крымского полуострова, и заявили о приверженности государств Евросоюза и международного сообщества «в полной мере реализовать политику непризнания аннексии Крыма».

В резолюции говорится, что возобновление украинского контроля над полуостровом является одним из условий, необходимых для «установления сотрудничества с Российской Федерацией, в том числе приостановления соответствующих санкций».

Европарламент осудил «жесткое ограничение свободы» мнений, ассоциаций и мирных собраний, в том числе традиционных памятных мероприятий, таких как годовщина депортации крымских татар сталинским тоталитарным режимом, культурные встречи крымских татар.

В Европарламенте подчеркнули, что, «согласно международному праву, татары как коренной народ Крыма имеют право сохранять и укреплять свои собственные политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты»; призвали уважать Меджлис «как законное представительство крымскотатарского сообщества и избегать любых преследований его членов».

В резолюции содержится призыв к «российской и фактической местной власти эффективно, непредвзято и прозрачно расследовать все случаи исчезновения, пыток и нарушения прав человека со стороны сотрудников полиции и военизированных сил, которые действуют на Крымском полуострове с февраля 2014 года».

Европарламент напомнил, что «РФ как оккупационная власть несет ответственность за обеспечение безопасности всего населения и уважения к человеку, культурных и религиозных прав коренных татар и всех других меньшинств Крыма».

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Также авторы резолюции призвали «российскую и фактическую местную власть предоставлять беспрепятственный доступ в Крым международным организациям, независимым экспертам из ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым неправительственным организациям в сфере прав человека или средствам массовой информации, оценить и представить доклад по ситуации в Крыму».

Европарламент призвал к сохранению «полиэтнической среды Крыма и полному уважению к украинскому, татарскому и другим языкам меньшинств и культур».

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