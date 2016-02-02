Томбинский рассказал, почему ЕС может не принять решение о безвизовом режиме с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский сказал во время встречи со студентами Национального авиационного университета.

"Отчет Европейской комиссии по вопросам выполнения Украиной тех положений, которые были записаны, был положительным. Европейская комиссия приняла обязательство, что... нужно изменить регуляции Европейского Союза, чтобы открыть безвизовый режим для Украины. Европейская комиссия предоставит это в Европейский Совет, но еще остались некоторые дела, которые не решены даже с украинской стороны", - подчеркнул Томбинский.

В этой связи дипломат обратил внимание, что речь идет о запуске Национального агентства по противодействию коррупции. Он напомнил, что украинскими парламентариями была принята норма в государственном бюджете на текущий год об отсрочке до 2017 года введения электронного декларирования доходов чиновников.

"Чтобы это агентство заработало, ему нужно предоставить... электронные декларации об имуществе. Вы слышали, что на просьбы некоторых депутатов, это было отсрочено до 2017 года. Мы снова оказались в ситуации, что будет трудно принять европейским правительствам решение об открытии безвизового режима, потому что нет уверенности, что Украина не будет выполнять свои обязательства", - подчеркнул Томбинский.

Посол заявил, что этот вопрос зависит от украинского парламента и украинских институтов.

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Как сообщал УНИАН, 4 января стало известно, что в окончательном варианте проекта закона о госбюджете-2016 появилась поправка, согласно которой на год перенесено введение электронного декларирования доходов чиновников.

Электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора.

Министр юстиции Павел Петренко написал на своей странице в Facebook, что правительство потребует провести расследование, чтобы выявить, каким образом эта правка появилась в финальном тексте госбюджета.

5 января народный депутат от ”БПП” Вадим Денисенко зарегистрировал в ВР законопроект ”О внесении изменений в закон ”О предотвращении коррупции” (относительно работы электронной системы представления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления) (№3755), которым предлагается отменить норму об отсрочке до 2017 года электронного декларирования доходов чиновников.