Порошенко прокомментировал скандальную поправку, тормозящую введение безвизового режима

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы президента Украины относительно государственного бюджета на 2016 год.

«Осознавая недостатки принятого Верховной Радой Государственного бюджета на 2016 год, президент Украины подписал соответствующий Закон Украины. От этого зависят укрепление обороноспособности государства, выплата зарплат, пенсий и других социальных выплат гражданам Украины, а также выполнение обязательств перед МВФ для продолжения плодотворного сотрудничества по макроэкономической стабилизации в стране», - отмечается в комментарии.

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«Скорейшее внедрение эффективной проверки деклараций государственных служащих, предотвращение и урегулирование конфликта интересов является одной из ключевых составляющих политики президента Украины в сфере борьбы с коррупцией и важным условием визовой либерализации, для обеспечения которой глава государства приложил значительные усилия», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что в окончательном варианте проекта закона о госбюджете появилась поправка, согласно которой на год перенесено введение электронного декларирования доходов. Электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора.

Министр юстиции Павел Петренко написал на своей странице в Facebook, что Кабинет министров разработал и в ближайшее время внесет в парламент соответствующие поправки в закон о бюджете.

По его словам, он сам из СМИ узнал о том, что якобы в законе о бюджете откуда-то появился пункт, которым откладывается запуск системы электронного декларирования до 2017 года.

«С уверенностью заявляю - в проекте бюджета, который правительство подавало на рассмотрение Верховной Рады, такого пункта не было и не могло быть», - заверил он.

Кроме того, по его словам, правительство потребует провести расследование, чтобы выявить, каким образом эта правка появилась в финальном тексте документа.

В свою очередь, народный депутат от «БПП» Мустафа Найем утверждает, что поправку об отсрочке электронного декларирования доходов в проект бюджета внес заместитель председателя депутатской группы «Воля народа», член бюджетного комитета ВР Андрей Деркач.

Также он утверждает, что правительство «не заметило этой поправки, поскольку рекомендовало президенту подписать закон о бюджете на 2016 год без замечаний».

Сегодня народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко зарегистрировал в ВР законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", которым предлагается отменить норму об отсрочке до 2017 года электронного декларирования доходов чиновников.