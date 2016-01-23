Дату голосования за изменения в Конституцию в части правосудия определят на согласительном совете - Гройсман

19:40, 23 января 2016
Политика
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День голосования за законопроект о внесении изменений в Конституцию в части правосудия будет определен на заседании Согласительного совета парламента.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир Гройман заявил сегодня журналистам после Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины в Киеве, отвечая на вопрос, когда состоится голосование за законопроект о внесении изменений в Конституцию в части правосудия.

Читайте такжеКС дал положительное заключение об изменениях в Конституцию в части правосудия«Проведем Согласительный совет, посоветуемся и тогда определим, что, когда будем голосовать», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада решением от 22 декабря 2015 года обратилась в Конституционный Суд с ходатайством дать вывод относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия (№ 3524), поданного президентом Украины на рассмотрение как неотложный, требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

14 января президент выразил надежду, что до 2 февраля Верховная Рада проголосует за изменения в Конституцию в части правосудия в первом чтении.

22 января Конституционный Суд признал, что изменения в Конституцию Украины относительно правосудия отвечают требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

Следующая пленарная неделя продлится с 26 по 29 января.

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