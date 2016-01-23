Дату голосования за изменения в Конституцию в части правосудия определят на согласительном совете - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир Гройман заявил сегодня журналистам после Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины в Киеве, отвечая на вопрос, когда состоится голосование за законопроект о внесении изменений в Конституцию в части правосудия.

Читайте такжеКС дал положительное заключение об изменениях в Конституцию в части правосудия«Проведем Согласительный совет, посоветуемся и тогда определим, что, когда будем голосовать», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада решением от 22 декабря 2015 года обратилась в Конституционный Суд с ходатайством дать вывод относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия (№ 3524), поданного президентом Украины на рассмотрение как неотложный, требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

14 января президент выразил надежду, что до 2 февраля Верховная Рада проголосует за изменения в Конституцию в части правосудия в первом чтении.

22 января Конституционный Суд признал, что изменения в Конституцию Украины относительно правосудия отвечают требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

Следующая пленарная неделя продлится с 26 по 29 января.