В АП надеются, что Рада на текущей сессии даст ход изменениям в Конституцию относительно правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов заявил в комментарии журналистам после официального обнародования Конституционным Судом Украины положительного заключения о соответствии изменений в Конституцию в части правосудия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

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«Будем надеяться, что Верховная Рада перейдет к рассмотрению этого вопроса как можно скорее, чтобы мы не теряли время, потому что этот законопроект открывает возможности для коренных изменений в системе правосудия». – сказал Филатов.

По его словам, речь идет о том, что данный закон может быть рассмотрен уже на текущей сессии. (Текущая, третья сессия Верховной Рады Украины VII созыва продлится до 29 января – УНИАН).

Филатов напомнил, что сегодня Конституционный Суд подтвердил, что проект изменений в Конституцию о правосудии соответствует требованиям статей 157 и 158 Основного Закона, и это означает, что “нет препятствий для Верховной Рады рассматривать этот законопроект согласно процедуре, предусмотренной Конституцией”.

Как известно, после заключения КС Верховная Рада должна предварительно одобрить изменения в Конституцию как минимум 226 голосами, а на следующей, очередной сессии эти изменения должны поддержать не менее 300 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада решением от 22 декабря 2015 года обратилась в КС с ходатайством дать заключение относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию о правосудии (№ 3524), поданного президентом Украины на рассмотрение в качестве неотложного, требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

Сегодня, 22 января, Конституционный Суд признал, что изменения в Конституцию Украины о правосудии отвечают требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.