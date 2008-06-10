В Соцпартии знают, кто может спасти коалицию

Секретарь политсовета Социалистической партии Украины Ярослав МЕНДУСЬ считает, что народный депутат Украины Иван ПЛЮЩ может войти в коалицию и спасти ее от распада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службу СПУ, об этом Я.МЕНДУСЬ заявил в эфире радио «Эра-FM» 9 июня.

Он считает, что карту распада коалиции разыграли те же политические силы, которые год назад инициировали досрочные парламентские выборы.

«Это сделано для того, чтобы «усмирить» амбиции премьера ТИМОШЕНКО, показать и ей, и всей стране, кто контролирует ситуацию», - убежден Я.МЕНДУСЬ.

Однако политик не исключил, что в случае необходимости, «спасти» коалицию может И.ПЛЮЩ, написав заявление о вступлении в парламентское большинство. И.ПЛЮЩ является креатурой Президента ЮЩЕНКО, напомнил Я.МЕНДУСЬ.

«Я внимательно смотрел все репортажи и фотохронику поездки Виктора ЮЩЕНКО в Петербург, на Соловки, и везде рядом с ним был Иван ПЛЮЩ. Это, как вы знаете, политик, у которого особые отношения с ЮЩЕНКО. ПЛЮЩ и ЮЩЕНКО говорят на одном языке, когда анализируют политические ситуации», - отметил Я.МЕНДУСЬ.

По его мнению, распад коалиции, выход из нее двух депутатов никак нельзя назвать «спонтанным».

Я.МЕНДУСЬ отметил, что сегодня многие утверждают, что это технология Секретариата Президента, являющегося инструментом в руках Виктора ЮЩЕНКО, СП - только внешний фон.

«И В.ЮЩЕНКО, и Ю.ТИМОШЕНКО сейчас меньше всего думают о государственных интересах. Оба политика вышли на президентскую дистанцию, и не стесняются в выборе средств для достижения главной цели - президентского кресла. Премьер и Президент - это спринтеры, и ради высшей власти готовы на все: нестабильность парламента, дискредитацию отношений с ближайшими соседями - Россией, эксперименты с экономикой и курсом валют», - подчеркнул Я.МЕНДУСЬ.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.

Как известно, в состав коалиции входили 227 народных депутатов Украины. В связи с выходом двух народных депутатов из коалиции она является недееспособной, поскольку для результативного голосования и для существования коалиции необходимо, чтобы в нее входило большинство депутатов ВР, то есть не менее 226 чел.