Переформатирование коалиции Ющенко не выгодно?

Независимые обозреватели не прогнозируют переформатирования правящей коалиции по результатам выхода из нее двух народных депутатов – членов фракций БЮТ и НУНС. По мнению политологов, в этом не заинтересованы ни политические силы, которые входят в коалицию, ни президентская сторона.

Представитель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Тарас Стецькив отвергает ультиматум Партии регионов - либо создать коалицию в новом формате на протяжении тридцати дней, либо назначить новые парламентские выборы. Это требование народный депутат из квоты «Народной самообороны», называет «элементом сценария, разработанного за пределами Украины». Вместо этого, директор Института демократий Сергей Таран в международный заговор не верит. Он считает, что в изменении состава коалиции не заинтересованы ни фракции-союзники, ни президентская сторона: «Для президента лучше влиять на ситуацию, имея несколько голосов в запасе, которые были бы лично преданны именно ему. Такой безкоалиционный парламент с ситуативным голосованием и контрольной акцией президента дает ему возможность активнейшим образом влиять на деятельность Верховной Рады». Эксперт не исключил присоединения к коалиции лично пренного Виктору Ющенко Ивана Плюща, который должен возобновить «оранжевое» парламентское большинство в Верховной Раде.

Немецкая волна