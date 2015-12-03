СМИ: Львовский облсовет продал президентскую резиденцию в Львове фирме, владеющей сетью ресторанов

Сумма продажи составляет 20,25 млн грн. Общественность и прессу об аукционе не информировали, публичного анонса о торгах не было. Как сообщает львовская газета «Високий замок» со ссылкой на начальника управления имуществом общей собственности Львовского областного совета Николая Бандру, в аукционе участвовали только две фирмы: ООО «Системы лояльности» (компания, зарегистрированная на Кипре) и ООО «Ритейл менеджмент системс», которая и стала победителем торгов.

По информации издания, «Ритейл менеджмент системс» имеет двух учредителей — ООО «Компания по управлению активами «Актив» и ООО «Минпрод Галичины». Уполномоченное лицо - руководитель фирмы, ставшей победителем торгов, — Людмила Остапчук, которая также работает начальником отдела снабжения холдинга эмоций «!Фест» (холдинг объединяет сеть ресторанов и магазинов во Львове).

Она подтвердила «ВЗ» информацию о покупке здания президентской резиденции на ул. Глинки, 12.

«Публичного анонса торгов не было. Можно предположить, что дата аукциона важного объекта была тщательно спланирована — когда журналисты, представители общественных организаций заняты выборами. Это, по сути, удачный период для таких аукционных сделок, поскольку все остальные вопросы находятся в тени. Сбылся наихудший сценарий многих экспертов — резиденцию продали «втихаря» по заниженной цене. Для этого есть хитрая схема: если на аукционе никто не купит, то на следующих торгах могут сделать 30% скидки. Аукцион могут делать и дважды, и трижды», - отмечается в публикации издания.

Людмила Остапчук отказалась рассказать «ВЗ», под какие цели холдинг эмоций «!Фест» принял административное здание, режимный объект. Дескатьть, не знает, это не ее компетенция.