На выборах мэра Житомира победил Сухомлин (БПП)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Житомирской городской избирательной комиссии, таковы предварительные результаты голосования по результатам обработки 100% протоколов с избирательных участков.

За Сухомлина отдали свои голоса 31 637 избирателей, а кандидата от ВО "Батькивщина" Любовь Цымбалюк поддержали почти 25,7 тысячи человек.

По информации ГИК, явка избирателей в Житомире 15 ноября не превысила 34%.

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Также в комиссии рассказали, что сейчас она обрабатывает протоколы обоих районных избирательных комиссий Житомира (Королевской и Богунской) и ведет подготовку к первой сессии горсовета нового созыва, на которой обнародует окончательные результаты голосования на выборах мэра.

По данным ЦИК, в первом туре выборов мэра Житомира, который состоялся 25 октября, Сухомлин получил 21 253 голосов избирателей или 27,71%, а Цымбалюк - 19 582 (25,53%).