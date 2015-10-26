В Ивано-Франковске избиратели испортили 5% бюллетеней рисунками и посланиями к власти - городской избирком

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской городской избирательной комиссии со ссылкой на показания представителей участковых комиссий.

Во время зачитывания протоколов участковых избирательных комиссий, председатель городской ТИК Александра Петрив была поражена количеством испорченных бюллетеней. Представители участковых комиссий уверяют, что более 5% бюллетеней были испорчены избирателями.

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Речь идет о рисунках и посланиях к власти. В частности, избиратели дописывали, "не підримую жодного", дописывали партии, которых не было в бюллетене, писали обидные слова на кандидатов и представителей власти. Были и эмоциональные: "Чем больше голосую, тем хуже живу" и другие.