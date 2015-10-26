В киевской ТИК рассказали, когда появятся первые официальные результаты выборов
Киев. 26 октября. УНИАН. Киевская городская территориальная избирательная комиссия ожидает, что первые результаты голосования на выборах Киевского городского головы и депутатов Киевсовета будут известны сегодня днем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель КГТИК Анатолий Сульдин, отметив, что в середине дня ожидаются протоколы с результатами голосования из первой районной комиссии.
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По его словам, подсчет голосов на избирательных участках происходит очень медленно.
Сульдин отметил, что голоса посчитали не более 30% избирательных участков.
"На данный момент подсчет продолжается. По районам сдались (оформили протоколы) от 25 избирательных участков - в Подольском, до 45 избирательных участков - в Дарницком. На сейчас на основе этих небольших данных мы не можем сделать какой-то определенный анализ и представить его", - сказал председатель избиркома.
В то же время он выразил надежду, что сейчас районные избирательные комиссии начнут скорее принимать протоколы и процесс подсчета голосов будет ускорен.
"Мы продолжаем оптимистично ожидать, что в районе обеда к нам придет первая районная комиссия и мы, наконец, сможем ее вывести на монитор и показать в динамике, какие кандидаты в районе побеждают", - прокомментировал Сульдин.
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Председатель избирательной комиссии считает, что задержка с подсчетом голосов на избирательных участках связана с тем, что члены этих комиссий не успели адаптироваться к новому законодательству о выборах и поэтому медленно заполняют протоколы.
Сульдин также сообщил, что в ночь после голосования, по сути, прошла спокойно. По его словам, была информация, что на какой-то участок пытаются ворваться неизвестные люди, а также о заминировании одного участка. Но ни один из этих фактов правоохранительные органы не подтвердили.