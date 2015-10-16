Томбинский советует украинской власти меньше обещать, а больше делать для введения безвизового режима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал журналистам.

Томбинский отметил: "В Европейском Союзе есть очень хороший принцип: меньше обещать: больше сделать".

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Глава европейской дипломатии отметил, что Украине нужно быть готовой отчитаться о выполнении второй фазы визовой либерализации в ноябре, чтобы у Европейского Союза было время изучить результат выполнения ею необходимых критериев.

Он напомнил, что украинская сторона должна направить результаты выполнения необходимых требований в Европейскую комиссию, которая будет принимать отчет, и направит свою оценку выполнения Украиной этих требований на рассмотрение министров Европейского Союза. "Министры Европейского Союза на основании этого отчета, они имеют право принять решение о переходе к безвизовому режиму, или оставить ситуацию такой, какая она есть сегодня", - подчеркнул Томбинский.

При этом он отметил, что нельзя говорить о том, насколько принятые законопроекты в первом чтении, которые необходимы для безвизового режима, соответствуют директивам и нормам ЕС. "Нужно говорить о тех законах, которые уже одобрены в конечном итоге. Те проекты, которые были разработаны, они были разработаны с привлеченными экспертами из Европейского Союза. Они соответствуют директивам и нормам, но то, что нам нужно - это конечный результат. Первого чтения не хватает для того, чтобы перейти к каким-то выводам", - пояснил посол.

"Мы сейчас на очень конечном этапе этого процесса. Министры работают до 17-18 декабря, но чтобы они могли изучить этот отчет комиссии, так нужно, чтобы уже в ноябре он был на столах у министров, потому что каждое министерство, каждой из 28 стран, должно проанализировать этот опыт, а у некоторых стран, министрам с этим отчетом нужно идти в парламент, чтобы парламент дал им мандат на то или иное решение. Для этого не нужно ждать, время - это фактор в политике, и нельзя сделать какое-то решение в последнюю секунду", - подчеркнул посол.