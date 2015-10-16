Евросоюз требует от Сербии санкций в отношении России - СМИ

Об этом утверждают дипломатические источники сербской газеты «Блиц» в Белграде, передает Дождь.

По данным издания, «в дополнение к ультиматуму по Косово» власти ЕС требуют введения санкций в отношении России.

Источники газеты утверждают, что для начала переговоров по 31-й главе договора с ЕС, посвященной внешней политике, сербским властям придется «в большей степени согласовать свою позицию с Брюсселем» и поддержать европейские санкции.

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Газета отмечает, что переговоры должны начаться в следующем году, и у ЕС и России еще есть «время помириться». Против введения санкций и обсуждения косовского вопроса выступают премьер-министр Александр Вучич, президент Томислав Николич и министр иностранных дел Ивица Дачич.

«Блиц» добавляет, что отказ Белграда от присоединения к санкциям будет раскритикован в докладе Европейской комисии в этом месяце.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Сербии Томислав Николич заявил, что его страна сохранит нейтральную позицию и не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации.