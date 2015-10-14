Процесс решения кризиса в Украине, хотя и медленно, но продвигается в правильном направлении - представитель Еврокомиссии

Такую позицию ЕС от имени Высокого представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини в среду в Европейском парламенте провозгласила представитель Єврокомисии Вера Юрова (Vera Jourova), передает собственный корреспондент УНИАН.

"Дипломатические усилия Германии и Франции являются европейскими, и мы должны оставаться едиными в поддержке Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для того, чтобы достичь результата", - заявила она от имени Могерини.

Юрова кратко изложила информацию относительно состояния дел в Украине и о помощи со стороны ЕС, остановившись на ситуации на Востоке Украины. "С первого сентября после интенсивных дипломатических усилий по прекращению огня, о котором было договорено с 1 сентября 2014 года, в целом, наконец, началось выполняться. Также были достигнуты договоренности об отводе танков, оружия малого калибра", - детализировала она, указав также на перенос сепаратистами местных выборов.

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Вместе с тем, представитель ЕК выразила убеждение, что кризис не завершен. "Это значит, что кризис завершен? Нет. Еще случаются случаи стрельбы и бомбежки, люди продолжают умирать. Не должно быть российских войск на украинской земле. Украина должна вернуть контроль над 450 км. сегменте границы. Сейчас у нас есть процесс, который медленно, но продвигается в правильном направлении", - считает Юрова.

В этой связи она заверила, что ЕС будет продолжать поддерживать этот процесс, включая финансовую поддержку и поддержку СММ ОБСЕ. "Наша цель остается неизменной - помочь создать функционирующую государство и успешную экономику", - подчеркнула представитель ЕК.