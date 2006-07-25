Депутаты не подчинятся решению о роспуске парламента

Большинство политологов считают, что народные депутаты не подчинятся решению Президента о роспуске парламента. Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, которыми располагает УНИАН, и которое провел Центр исследований политических ценностей.

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что ВР не подчинится такому решению В.ЮЩЕНКО. “Если об этом говорит председатель Верховной Рады, который чувствует за собой поддержку парламентского большинства, то он знает, о чем говорит”, - сказал В.ФЕСЕНКО. Он отметил, что сейчас очень сложная ситуация с вопросом легитимности роспуска Верховной Рады. Политолог также подчеркнул, что в ситуации, когда “идет соревнование юристов, соревнование правовых толкований тех или иных норм Конституции, в частности и тех, которые касаются роспуска Верховной Рады принимать решение о роспуске Парламента – это открывать путь к глубокому острому политическому кризису”.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также придерживается такого мнения. “Никаких оснований не доверять А.МОРОЗУ нет, тем более, что А.МОРОЗ самая незаинтересованная в роспуске парламента фигура”, - сказал он. Политолог подчеркнул, что А.МОРОЗ в должности спикера сможет улучшить позиции своей партии. “Думаю, что у него достаточно высокий уровень доверия среди партнеров, в том числе и среди Партии регионов, поэтому его поддержат и не согласятся с указом Президента, если такой указ будет”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его мнению, существуют два варианта развития событий. Первый - вариант быстрого обострения ситуации с привлечением людей на улице маловероятен. Второй - более вероятный, когда Президент издаст указ, а парламент проголосует постановление о непризнании этого указа, начнется новый раунд переговоров. “Я думаю, что на этих переговорах позиции Партии регионов будут существенно сильнее, чем позиции Президента, ведь «Регионы» могут себе позволить пойти на роспуск парламента”, - добавил он.

В свою очередь, президент Центра социальных исследований «София» Андрий ЕРМОЛАЕВ также отметил, что у «антикризизной» коалиции есть и политические, и юридические основания не признавать такое решение Президента. “Сегодня единственным аргументом, позволяющим Президенту принимать решение о роспуске, есть аргумент о несформированном правительстве. Но у Президента были все документы по кандидатуре премьера. Если бы Президент во время между представлением документов и 25 июля нашел серьезные не только морально-политические, но и юридические аргументы против кандидатуры, то тогда бы преимущество было на стороне Президента. Но у Президента пока таких аргументов нет”, - сказал политолог. Он отметил, что вчерашнее выступление А.МОРОЗА не было ультиматумом. “Это своеобразная демонстрация того, что в Украине создан новый центр власти. Этот орган, в отличие от российского парламента в 1993 году, не ведет войну с Президентом, а предлагает сотрудничество”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Кроме того, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК считает, что решение о роспуске парламента маловероятно. “То, что говорит в настоящее время А.МОРОЗ, говорит о том, что Верховная Рада сейчас не собирается отступать. В то же время коалиция оставляет поле для маневра «Нашей Украине» и ставит такие условия, которые позволили бы расширить не только коалицию, но и соответствующие механизмы участия «Нашей Украины» в выработке государственной политики, не входя непосредственно в «антикризисную» коалицию”, - сказал эксперт. Он считает, что заявление А.МОРОЗА можно расценивать как уточнение позиции Верховной Рады и ее официальное «закрепление».

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил, что пока в Украине длится «война интерпретаций» на тему возможности со стороны Президента распустить Верховную Раду. По его мнению, заявление А.МОРОЗА означает, что за «войной интерпретаций» может начаться «война легитимностей», а это уже опасность не для горсточки политиков, а для всего государства. Он сказал, что легитимность Президента обеспечивается 52% избирателей, которые за него проголосовали. В то же время, у «антикризисной коалиции», которая руководит парламентом легитимность также обеспечивается поддержкой большинства избирателей. “В «войне легитимностей» политики будут вынуждены обращаться к тем, кто им такую легитимность предоставил, то есть к избирателям, а еще проще - к обычным гражданам. То есть в этом контексте следующим этапом противостояния может стать уличное противостояние. А дальше воображение может рисовать наихудшие схемы: подчинение в одних регионах органов государственной власти Президенту, в других - парламенту, съезды депутатов местных советов Центра и Запада с одной стороны, и Востока и Юга с другой. Потом такую страну будет очень трудно сшить воедино”, считает эксперт.

В то же время руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что А.МОРОЗ преувеличил свои возможности, хотя объединение железной воли Партии регионов с хитростью и политическим опытом А.МОРОЗА резко усилило роль парламента, дало ему новые силы. “Но А.МОРОЗ, предлагая такое решение, независимо от себя делает большую политическую ошибку, поскольку он добивается такого заседания Верховной Рады, на котором будут присутствовать 240 депутатов, и туда не придет не только БЮТ, но и «Наша Украина». А это ситуация, о которой мечтала Юлия ТИМОШЕНКО, - нелегитимности всего состава Верховной Рады”, - считает В.НЕБОЖЕНКО. По его мнению, это решение, в какой-то степени дестабилизирует ситуацию в стране, и является скорее выполнением политических планов Ю.ТИМОШЕНКО о нелегитимности Верховной Рады и об особом качестве сегодняшней коалиции. По его мнению, В.ЮЩЕНКО не собирается распускать парламент, и в этом смысле А.МОРОЗ скорее выполняет волю людей, контролирующих Верховную Раду. «Заявления подобного рода, как прозвучавшее из уст спикера, говорит о том, что в стране резко обострилась политическая ситуация. И только спокойные шаги Президента и Верховной Рады друг навстречу другу способны предотвратить дальнейшее осложнение ситуации”, - добавил политолог.