В центре Одессы неизвестные напали на приемную кандидата в меры города Светланы Фабрикант

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, сведения об уголовном правонарушении будут внесены в единый реестр досудебных расследований Украины, после чего будет осуществляться комплекс мер по розыску и задержанию виновных.

При этом кандидат в мэры Фабрикант отметила, что ей, а также членам ее команды в ходе этой предвыборной кампании уже не в первый раз приходится сталкиваться с «демократическими» особенностями избирательного процесса по-одесски. Речь идет как о масштабном использовании административного ресурса, так и о поступающих скрытых и явных угрозах в адрес претендентов от политической партии «Возрождение».

Давление на единомышленников Фабрикант усилилось после правдивых высказываний о нынешних власть имущих. В команде Фабрикант считают, что такими незаконными действиями политические противники пытаются заставить сойти с дистанции своих наиболее сильных оппонентов.

«Ситуация начинает развиваться так, словно Одесса — это Чикаго в разгул гангстерского беспредела. Даже в беспредельные девяностые Южная Пальмира не сталкивалась с подобным политическим бандитизмом», — говорят сторонники кандидата в мэры.

Но несмотря на произошедшее, команда Фабрикант угроз не испугалась и сходить с выбранного пути не собирается.

«В приемную с момента открытия не иссякает поток горожан. Одесситы сообщают о проблемах целых домов, дворов и районов, высказывают нам свою поддержку. Нас не запугать, и моя команда становится только сильнее. А власти представился хороший случай показать напоследок, как соблюдается законность и порядок в Одессе. Я обещала говорить правду, и я с избранного пути ни за что не сверну!» — заявила Фабрикант.