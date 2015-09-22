Порошенко покажет генсеку НАТО доказательства участия российских войск на Донбассе
На закрытой части заседания СНБО будут предоставлены доказательства участия регулярных частей РФ в агрессии на Донбассе.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО, передает корреспондент УНИАН.
"Сегодня во время закрытой части, мы продемонстрируем убедительные доказательства, неопровержимые доказательства российского участия российских регулярных частей в агрессии против Украины на Востоке", - сказал Порошенко.
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Как известно, в заседании СНБО принимает участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На сегодняшнем заседании намерены обсудить оборонный бюджет Украины на 2016 год.
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Как сообщал УНИАН, ранее генсек НАТО и президент Украины Петр Порошенко открыли международные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера на Яворовском полигоне Львовской области.