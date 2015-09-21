Порошенко и генсек НАТО открыли во Львове международные учения

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины. Президент Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Яворовском полигоне во Львовской области торжественно открыли международные учения Украина-2015 по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках программы "Партнерство во имя мира".

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Как передает корреспондент УНИАН, на открытие также прибыли председатель ГСЧС Николай Чечеткин и другие высокопоставленные чиновники.

На месте построения присутствовали команды спасателей из 30 стран мира, среди которых наиболее многочисленные команды Румынии, Польши, Австрии, США. Всего присутствуют более 300 участников учений.

На флагштоках были подняты флаги стран-участниц, прозвучали государственные гимны.