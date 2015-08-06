Правительство подчинило Фискальную службу министру финансов – постановление

Соответствующие изменения закреплены постановлением правительства №548.

Согласно постановлению, Фискальная служба не будет согласовывать с Минфином решения о рассрочке или отсрочке денежных обязательств плательщиков налогов на срок, выходящий за пределы одного бюджетного периода, а лишь сообщать о принятых решениях.

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Постановлением предусматривается, что кандидатура главы Фискальной службы будет вносится на рассмотрение правительства по предложению министра финансов. Кандидатуры заместителей главы Фискальной службы также будут подаваться по предложению министра финансов, которому свои предложения озвучит председатель ДФС. Кроме того, документ исключает норму о том, что у главы ДФС может быть только два заместителя.

Как сообщал УНИАН, результатом реформирования Государственной фискальной службы, которое завершиться к концу 2016 года, должна стать ликвидация коррупции в ДФС, а также устранение возможностей для контрабанды и уклонения от уплаты налогов.

В рамках реформы Государственной фискальной службы планируется увеличить количество заместителей руководителя ведомства с двух до пяти - в соответствии с количеством направлений работы службы, а также сократить штат на 30% благодаря внедрению электронных сервисов.