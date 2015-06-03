Госдеп пообещал России дорогую "цену" за новые захваченные территории на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Вашингтоне заявила представитель Государственного департамента США Мари Гарф. (Трансляция брифинга происходила на сайте Госдепартамента США - УНИАН).

"Любая новая атака или агрессивные действия со стороны совместных сил России и сепаратистов неприемлемы и противоречат Минским соглашениям. Россия несет прямую ответственность, чтобы предотвратить совершение этой атаки и за внедрение режима прекращения огня. Любые попытки захвата дополнительной территории обойдутся дорогой ценой", - подчеркнула Гарф.

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Как отметила представитель Госдепартамента, в США обеспокоены сообщениями о совместных скоординированных действиях России и боевиков относительно совершенных ночью атак против украинских сил недалеко от Донецка, Песков, Луганска и Марьинки.