Госдеп США заявил о 2 миллионах переселенцев в Украине из-за боев на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель управления Государственного департамента США по вопросам населения, миграции и беженцев Саймон Геншо на брифинге в Киеве.

«Я провел ряд встреч, которые помогли узнать много важного, чтобы получить сведения о тех проблемах, которые стоят перед украинцами, и влияние на которые оказывает и оккупация Крыма, и российская агрессия, и война на Востоке», - сказал он.

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«Примерно 2 млн украинцев вынуждены были покинуть места проживания, 5 млн нуждаются в помощи. Почти 7 тысяч погибли», - отметил Геншо.

«Эта ситуация вызвала массовое разрушение зданий, включая больницы, много есть проблем с поставками воды, и очень многие люди имеют проблемы с удовлетворением своих самых насущных потребностей, поэтому украинцы ищут убежища в других местах», - отметил представитель Госдепа США.