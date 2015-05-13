Климкин: Украина и НАТО ведут работу для запуска проектов по трастовым фондам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания Комиссии НАТО-Украина.

Читайте такжеКлимкин предлагает НАТО создать дополнительный трастовый фонд для борьбы с российской пропагандой

"Сейчас фактически мы можем запускать по разным трастовым фондам уже реальные проекты, и поскольку это в значительной степени находится в компетенции Министерства обороны, я очень надеюсь, что целый комплекс таких практических проектов будет запущен во время встречи Украина-НАТО на уровне министерства обороны. Для этого мы работаем", - сказал Павел Климкин.