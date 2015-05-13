Климкин: Украина и НАТО ведут работу для запуска проектов по трастовым фондам
20:39, 13 мая 2015Политика
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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ведется работа для проведения комиссии НАТО-Украина на уровне министров обороны для запуска проектов по трастовым фондам.
Климкин рассказал об организации работы транстовых фондов НАТО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания Комиссии НАТО-Украина.
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"Сейчас фактически мы можем запускать по разным трастовым фондам уже реальные проекты, и поскольку это в значительной степени находится в компетенции Министерства обороны, я очень надеюсь, что целый комплекс таких практических проектов будет запущен во время встречи Украина-НАТО на уровне министерства обороны. Для этого мы работаем", - сказал Павел Климкин.
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