НАТО запускает работу пяти трастовых фондов для помощи Украине

Об этом сообщил в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уточнив, что фонды уже начали работать.

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Генсек НАТО напомнил, что решение о создании для Украины трастовых фондов было принято на саммите НАТО в Уэльсе. "Мы договорились учредить 4 трастовых фонда для Украины, и сегодня эти 4 фонда уже действуют. Они касаются разных сфер - логистики, командного контроля, кибербезопасности и переподготовки бывших военных. Мы также недавно учредили 5-й фонд, чтобы помочь реабилитации раненных военных", - сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что эти трастовые фонды являются "конкретным сигналом поддержки НАТО, и они помогут Украине сделать собственные вооруженные силы более прозрачными и эффективными".