Порошенко уже через 5 лет готов подавать заявку на вступление в ЕС

Об этом глава государства заявил, открывая пленарное заседание саммита Украина-ЕС в Киеве, во время которого будут обсуждаться процесс реформ в Украине и отраслевое сотрудничество.

Читайте такжеВ Киеве открылся саммит Украина-ЕС

По его словам, стратегическим ориентиром преобразований в государстве является членство в ЕС. "И мы амбициозны в своих планах и вере, и именно поэтому декларируем, что через 5 лет мы должны обеспечить эффективную имплементацию Соглашения об ассоциации и достичь условий, необходимых для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС", - сказал президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что европейское будущее Украины в первую очередь зависит от нас самих. "Я призываю Евросоюз, поддерживая евроинтеграционные устремления украинского народа, признать, что Украина, как любое другое европейское государство, которое уважает и готово защищать общие ценности, может в будущем стать членом ЕС. Конечно, при условии достижения необходимых критериев", - сказал он.

Петр Порошенко подчеркнул, что нынешний саммит проходит в новой Украине, и это первый саммит после подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.