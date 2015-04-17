Климкин: Украина однозначно вступит в Евросоюз, НАТО - под вопросом

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин винтервью "Европейской правде".

"Да, однозначно", - ответил он на вопрос, станет ли Украина членом ЕС.

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В то же время, по словам Климкина, членство в НАТО в значительной степени зависит от того, получит ли Украина гарантии безопасности от Альянса.

"Я считаю, что НАТО на протяжении многих лет своего существования было сконцентрировано на статье 5 – на обязательстве о взаимной обороне, на hard security", - отметил министр.

"А мы говорим, что у нас идет гибридная война. Я на 100% не уверен, есть ли у НАТО полная готовность отражать подобные или будущие гибридные войны и является ли на сегодня структура НАТО оптимальной для этого", - пояснил он.

"Поэтому я всегда абсолютно откровенно говорю, что для нас участие в структурах безопасности и гарантии безопасности абсолютно критичны. Но если Украина не получит гарантии от альянса, то мы будем вынуждены искать другие варианты", - подчеркнул Климкин.