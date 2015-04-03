Кабмин завтра рассмотрит результаты расследования деятельности руководства Госфининспекции

Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова на брифинге в Кабинете министров.

Ранее, в начале марта, Кабмин инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Госфининспекции и отстранил главу ведомства Николая Гордиенко от выполнения обязанностей.

«Анализ акта служебного расследования комиссии Нацгосслужбы свидетельствует о возможном наличии в действиях главы Государственной финансовой инспекции Гордиенко Николая Григорьевича признаков уголовных правонарушений», - сказала Севостьянова.

По ее словам, речь идет о невыполнении поручений премьер-министра и правительства на проведение проверок госпредприятий по причине безответственного или формального отношения к ним.

Севостьянова подчеркнула, что недобросовестное выполнение служебных обязанностей, публичные заявления чиновника с неправдивой информацией и прочие действия носят характер уголовных правонарушений, за которые предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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«Мы считаем целесообразным для данной комиссии обратиться по всем установленным фактам в правоохранительные органы Украины для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности», - добавила замминистра юстиции.

По ее словам, решение об обращении в правоохранительные органы может быть принято Кабинетом министров на завтрашнем заседании, в ходе которого комиссия представит свои заключения по результатам проведенного расследования.

Севостьянова пояснила, что Госфининспекция должна выполнять поручения правительства и премьера по проведению проверок госпредприятий, а также операционный аудит расходования бюджетных средств. По ее словам, за время работы на посту главы Госфининспекции Гордиенко получил около тридцати таких поручений, большинство из которых не выполнены или выполнены формально.

В качестве иллюстрации она привела примеры поручений на проведение проверок авиастроительного завода «Антонов», концерна «Укрспирт», компаний «Киевгаз» и «Киевводоканал», а также других госпредприятий, в отношении которых Госфининспекция либо не провела проверки вообще, либо их результаты вызывают сомнения.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров Украины в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Николая Гордиенко от выполнения своих обязанностей.

Руководству ведомства предъявили обвинения по трем пунктам: необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребление аудиторов финансовой инспекции во время проведения аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекцией.

В ответ отстраненный от должности глава Госфининспекции Гордиенко сообщил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму более 7,5 млрд грн. Речь шла, по его словам, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму более 4,5 млрд грн.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сразу же обратился к генеральному прокурору Виктору Шокину с тем, чтобы Генпрокуратура начала расследование по высказанным в адрес правительства обвинениям.