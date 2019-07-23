Статус русского языка на Донбассе нужно обсуждать - Разумков

Единственным государственным языком в Украине является украинский, и это не обсуждается, отметил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. По его словам, более глубокое использование на Донбассе русского языка не противоречит Конституции.

Статус, который необходим на Донбассе русскому языку, следует обсуждать. Такое мнение лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил в интервью "РБК-Украина".

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Его спросили, будет ли предоставляться "некий официальный статус" русскому языку на Донбассе, как об этом говорил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Это действительно была позиция Андрея. Во-первых, она не противоречит Минским договоренностям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским, - это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - заявил Разумков.

Он не исключил, что на Донбассе "может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны".

"Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции", - подчеркнул Разумков.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "За" проголосовали 278 депутатов Верховной Рады. Документ приняли с поправками, озвученными нардепом от "Народного фронта", главой парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким под стенограмму.

Закон предусматривает, что украинский - единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательное использование украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

15 мая закон подписал бывший президент Петр Порошенко, 16 июля он вступил в силу.