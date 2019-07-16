Действие закона не распространяется на сферу приватного общения и совершения религиозных обрядов.

16 июля в Украине вступил в силу закон о государственном языке. Это произошло через два месяца после опубликования в официальной прессе.

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Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

Законом, в том числе предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком.

В то же время норма о том, что требования к уровню владения государственным языком необходимого для получения гражданства Украины определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, вступает в силу через 2 года после вступления в силу закона.

Также на два года отложено вступление в силу нормы о сдаче экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины. Законом предусмотрено, что документы, удостоверяющие личность гражданина Украины, составляются на государственном языке, но тем, у кого украинский язык неродной, предоставлено право на транскрибированную запись своих фамилии и имени в соответствии с его национальной традицией.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Национального банка Украины, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

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Законом предусмотрено, что классификация уровней владения государственным языком разрабатывается и утверждается Национальной комиссией по стандартам государственного языка с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

Законом предусмотрено назначение уполномоченного по защите государственного языка.

Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, относящимся к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства Украины.

Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства Украины наряду с государственным языком и не распространяется на классы (группы) с обучением на государственном языке.

Языком телевидения и радиовещания в Украине является государственный язык. Печатные средства массовой информации могут издаваться на других, чем государственный, языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».