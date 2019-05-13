На чьей стороне воевал дед Зеленского?

Этот непраздный и чрезвычайно животрепещущий вопрос волновал русских людей все майские праздники, но убедительного и хоть сколько-нибудь правдоподобного ответа на него получить не удалось до сих пор. Это наводит на очень тревожные мысли.

Исторически сложилось, что все украинские президенты так или иначе были выходцами из немецко-фашистского полицайства, так как все хахлы – предатели. Даже лучший из них, Виктор Федорович Янукович, по циркулировавшим в свое время слухам, был сыном опасного беларусского полицая; другой вопрос, что по ночам Федор Янукович сотрудничал с подпольным обкомом и нередко бросал в лес пахучие драники в надежде, что их найдут голодные партизаны, - но все же факт остается фактом. И это не говоря уже про деда Порошенко, который перешел к немцам еще 21 июня 1941 года и дослужился там до кальтенбруннера. Логично было бы поэтому предположить, что дед новоизбранного президента Зеленского при фашистах тоже зря время не терял, тем более что он был, вроде бы, еврей, а евреев немцы, как известно, сразу брали на командные должности вплоть до того, что сразу в Вермахт.

Не удивительно, что злодеяниями предков хитрого Вольдемара живо заинтересовались русские люди, удивительно другое: по бумагам опасный дед новоизбранного президента Украины оказался вполне себе красноармейцем, имел даже какие-то ордена, дошло уже до того, что он чуть ли не не хуже самого папы Путина воевал, и это при том, что с каждым годом президентства Владимира Владимировича подвиги великого Владимира Спиридоновича множатся с похвальной скоростью – не зря он был супердиверсант спецназа, выкрал у немцев «Катюшу», карту Крыма и бормашину Бормана, а также поранил свою знаменитую ногу, когда в прыжке из окопа перебивал ею дуло фашистского «Тигра», нацеленное в самого Сталина. Да что там говорить, если даже нынешний спикер госдумы Вячеслав Володин, никогда не служивший в армии, сумел задним числом пробраться в Афганистан и лично зарезать ножом американский танк «Абрамс», а потом, спустя годы, встретить сидевшего в том танке американского сенатора и запугать его до смерти одной улыбкой и бокалом!

Приходится констатировать, что первые прединаугурационные злодеяния потомственного полицая Зеленского остались такими же безнаказанными, как и массовые убийства, совершенные уходящим режимом

Таким образом, все вышеупомянутые факты говорят о том, что в истории нового украинского президента концы с концами не сходятся. Пока во Владивостоке мерзлые тела, самоотверженно рискуя заболеть тяжелыми болезнями мочеполовой системы, совершали заплыв с табличками «Бессмертный флот», малы детушки из дошкольных войск включались в «Бессмертный детсад», а в Киеве толпа фашиствующих молодчиков разрывала пилотку бессмертной бабушки, каждый год выходящей к Вечному огню в костюме горячей радистки (по некоторым данным, когда бессмертную бабушку выпустили из застенков РОВД, у ней внутри нашли 33 георгиевских ленточки, но это неточно), - Зеленский заставил убеленного сединами ветерана покрыть себя неувядающим позором и проклятиями потомков, пожав руку вояке УПА, которая вязала свитера друзьям Гитлера.

Этот богомерзкий поступок постыдного Вольдемара вызвал огромную волну возмущения во всем русском мире. «В искренность нового президента мало кто поверил, - подытоживают российские журналисты. - В то время как Зеленский пиарился, в его родном Кривом Роге нацистские молодчики в балаклавах устроили провокацию, забросав камнями автобусы с людьми, направлявшимися в Днепропетровск на возложение цветов к захоронениям советских воинов». Автобусы сгорели, стариков перебили саперными бандурками, детей съели с маком, свидетелей бросили в шурф, и вышло так, что никто, кроме оплатившего этот праздник весны и цветов Вилкула, ничего даже не заметил.

Приходится констатировать, что первые прединаугурационные злодеяния потомственного полицая Зеленского остались такими же безнаказанными, как и массовые убийства, совершенные уходящим режимом. Все это говорит русскому человеку, что к власти в Украине пришел еще более коварный и изощренный враг, чем раньше. Хотя еще совсем недавно многим казалось, что это невозможно.

Всех желающих помочь украинской армии на новое коварство просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ