Выполнение Минских соглашений будет способствовать возобновлению социальных выплат на Донбассе - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время открытия расширенного заседания с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

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"Минский план очень прост: мы требуем немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников, закрытия границы или восстановления украинского контроля над государственной границей, вывода всех иностранных войск с украинской территории, начала политического процесса решения путем проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством в Луганской и Донецкой областях, а также очень важно принять серьезные шаги для экономического развития путем создания свободной экономической зоны, возобновления выплаты социальных льгот...", - подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем он обратил внимание на необходимость начала гуманитарной миссии для жителей Донбасса.