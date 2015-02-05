Выполнение Минских соглашений будет способствовать возобновлению социальных выплат на Донбассе - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что выполнение Минских соглашений будет способствовать возобновлению выплат социальных льгот жителям Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время открытия расширенного заседания с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.
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"Минский план очень прост: мы требуем немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников, закрытия границы или восстановления украинского контроля над государственной границей, вывода всех иностранных войск с украинской территории, начала политического процесса решения путем проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством в Луганской и Донецкой областях, а также очень важно принять серьезные шаги для экономического развития путем создания свободной экономической зоны, возобновления выплаты социальных льгот...", - подчеркнул Порошенко.
Вместе с тем он обратил внимание на необходимость начала гуманитарной миссии для жителей Донбасса.