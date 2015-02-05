США выделят $16 миллионов для жителей Донбасса

США готовы оказывать всеобъемлющую помощь Украине, в том числе гуманитарного характера и намерены выделить 16 млн долл. жителям территорий, пострадавших от боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом госсекретарь США Джон Керри сказал на совместном брифинге в Киеве с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

В свою очередь глава украинского правительства поблагодарил главу Госдепартамента США за оказанную помощь.

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«Мы благодарны за гуманитарную помощь жителям Донбасса, в том числе жителям регионов, временно подконтрольных террористам, - сказал Яценюк. – Мы, со своей стороны, продолжаем поставлять людям газ, электричество, другую гуманитарную помощь. В этой связи мы благодарны правительству США за выделение 16 млн долл., которые пойдут в Донецк и Луганск на помощь тем, кто особенно нуждается в помощи».

В свою очередь госсекретарь США отметил, что предоставленные 16 млн долл. будут не единственным траншем. «США также окажут помощь службам ООН по вопросам беженцев, а также организациям, которые работают с жителями востока Украины»,- сказал Керри, добавив, что США уже оказали гуманитарную помощь Украине на сумму порядка 350 млн долл.