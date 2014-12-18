СНБО на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ротации мобилизованных военнослужащих - Турчинов

00:44, 18 декабря 2014
Политика
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На ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассматриваться вопрос поэтапного возвращения военнослужащих, которые были мобилизованы в этом году в ряды Вооруженных сил и Национальной гвардии.

Турчинов / Фото УНИАН


Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

“Военнослужащих будут освобождать от службы в том порядке, в каком они были мобилизованы, чтобы наша обороноспособность не подвергалась сомнению, нам не обойтись без нескольких этапов мобилизации”, - сказал Турчинов, отметив, что таким образом, кроме того, что будет обновлен состав ВСУ, будет получен крепкий военный стотысячный резерв.

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Как сообщал УНИАН, заседание СНБО состоится 20 декабря.

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