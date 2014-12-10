Если бы я взял какие-то средства у Звягильского, то как бы он мог вступить в Оппозиционный блок - Березенко

Так чиновник ответил на вопрос интернет-издания «Главком» относительно обвинений в «сливании» Блоком Порошенко округов экс-регионалам, в частности - Ефиму Звягильскому.

«Когда журналист пишет о другом человеке с чужих слов, он должен взять комментарий у того, о ком идет речь, и пусть уже читатель определяет, где правда, а где нет. Все аналогичные статьи и рассказы против меня я считаю атакой определенных групп против президента. Ибо чем больше ты бьешь ГУД, тем лучше удается сеять среди людей мнение, что президент что-то не то делает, что у него плохая команда и так далее, - сказал Сергей Березенко. - Поэтому и пытаются привязать, в том числе, и ко мне как можно больше одиозных людей. Вот привязывая Олеся Довгого к Березенко, мы привязываем его к ГУД. ГУД - это президент, и так далее...»

Читайте такжеКабмин разрешил сдавать госдачи в Конча-Заспе любому претендентуПри этом Березенко отметил, что кроме Блока Петра Порошенко другие политические силы тоже имели возможность выставить своих сильных кандидатов.

«Спросите, почему они этого не сделали, когда видели что в округе никого нет, явно бы выиграли. Не забывайте, что Блок Порошенко получил рекордное количество мажоритарщиков», - резюмировал Березенко.