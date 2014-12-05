Лавров заявил о бессмысленности ведения переговоров с Россией без боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Базеле по итогам встречи с главами МИД ОБСЕ.

«Обсуждать те вещи, которые сейчас решаются на основе Минских договоренностей, без участия ополченцев бессмысленно. Наши западные коллеги, некоторые европейцы, но особенно американцы, очень хотят, чтобы именно так оно и происходило, хотят, чтобы в том или ином формате именно Россия выступала от имени ополчения, но это чисто идеологизированный подход», - сказал Лавров.

Читайте такжеЛавров заявил, что Запад хочет вызвать общественные протесты и "изменить режим" в России

При этом он считает, что «Минский формат» переговоров надо сохранять, в каком-либо новом формате необходимости нет.

Также Лавров отметил, что переговоры о прекращении огня продолжаются, и стороны близки к согласованию линии разграничения.

«Сейчас как раз те переговоры, которые велись непосредственно «на земле», призваны согласовать линию разграничения таким образом, чтобы стороны действительно ее уважали. Это непросто, но мне кажется, сейчас они близки к договоренности, а, может, в эти часы ее окончательно закрепили и подписали», - сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ заявил, что Россия добивается договоренности об обмене пленными на Донбассе в формате «всех на всех».