Минский формат является наиболее приемлемым - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко считает наиболее приемлемым базовым форматом для обеспечения мирного процесса формат Минских переговоров.
Президент Украины Петр Порошенко считает наиболее приемлемым базовым форматом для обеспечения мирного процесса формат Минских переговоров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного заявления для прессы с вице-президентом США Джозефом Байденом.
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"Мы пришли к полному согласию, что наиболее приемлемым базовым форматом для обеспечения мирного процесса является формат Минских переговоров - трехсторонней контактной группы, где мы должны обеспечить несколько ключевых моментов минского мирного плана", - сказал Порошенко.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
В Минске 20 сентября по итогам встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.
Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы должна работать наблюдательная миссия ОБСЕ.
Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске.
Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.
По состоянию на 18 ноября российско-террористические войска более 3 тысяч раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции.