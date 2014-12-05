"ЛНР" готовит массовое производство фальшивой водки - Москаль

Об этом заявляет председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

"Так называемая ЛНР один в один повторяет путь, пройденный когда-самопровозглашенным Приднестровьем. Острый дефицит средств луганские самозванцы решили компенсировать за счет контрафактного спиртного. Для этого из России и некоторых других стран через прозрачную границу сюда массово завозится спирт, бутылки, этикетки и пробки", - сообщает глава области.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" похитили руководство луганских тюремщиковКак утверждает Москаль, ему стало известно из оперативной информации, что в ЛНР будут производить в основном фальсифицированную водку торговых марок Medoff и Nemiroff, основным рынком сбыта которой будет Украина.

"Подвести эту деятельность под контрабанду не удастся, поскольку контрабанда - это незаконное перемещение товаров через государственную границу, которой между контролируемой Украиной территорией и так называемой ЛНР быть не может. Никаких таможен здесь никто ставить не будет. Да и понятие контрабанды в Украине давно декриминализировано. Поэтому насыщение рынка большим количеством контрафактного спиртного, которое дешевле за оригинальную продукцию и хуже по качеству, несет в себе большие экономические угрозы Украине", - считает Москаль.