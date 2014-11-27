В "Народном фронте" выступают против граждан РФ в новом Кабмине

19:58, 27 ноября 2014
Политика
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По словам нардепа Высоцкого, инициатива назначить иностранных граждан на руководящие должности в правительстве принадлежит представителям фракции "Блок Петра Порошенко".

Фото УНІАН

Народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий заявляет, что он выступает против того, чтобы среди иностранцев, которые могут занять должности в новом правительстве, были граждане Российской Федерации.

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"У меня в действительности только одно пожелание, вот наши северные друзья - граждане России, которые формально иностранцы... Не хотелось бы видеть их в правительстве", - сказал Высоцкий.

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Вместе с тем он отметил, что в его фракции таких идей не было - относительно назначения иностранных граждан на руководящие должности в правительстве.

По его словам, эта инициатива принадлежит представителям фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде заявил, что выступает за предоставление возможности иностранцам работать в Украине на правительственных должностях.

«У нас сейчас многим ведомствам помогают зарубежные консультанты. Но этого мало. Моя идея заключается в том, чтобы через изменения в законах предоставить право привлекать на государственную службу иностранцев, вплоть до членства в правительстве. Или расширить круг лиц, которым президент может предоставлять украинское гражданство, причем в ускоренном режиме», - отметил Порошенко.

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По мнению главы государства, от такого решения будет двойная польза: и привлечение профессионалов с опытом работы в западных странах, и «страхование» от коррупции.

При этом Порошенко отметил, что намерен пригласить иностранца на должность председателя Антикоррупционного бюро.

"Никому ни кум, ни сват и ни брат, равноудаленный от всех политических сил технократ, которому мы все доверяем. Вот такой руководитель точно обеспечит эффективную работу бюро", - уверен президент.

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