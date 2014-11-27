В "Народном фронте" выступают против граждан РФ в новом Кабмине

Народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий заявляет, что он выступает против того, чтобы среди иностранцев, которые могут занять должности в новом правительстве, были граждане Российской Федерации.

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"У меня в действительности только одно пожелание, вот наши северные друзья - граждане России, которые формально иностранцы... Не хотелось бы видеть их в правительстве", - сказал Высоцкий.

Читайте такжеЗа деятельность иностранных специалистов в Кабмине должны отвечать те, кто их назначит - депутат

Вместе с тем он отметил, что в его фракции таких идей не было - относительно назначения иностранных граждан на руководящие должности в правительстве.

По его словам, эта инициатива принадлежит представителям фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде заявил, что выступает за предоставление возможности иностранцам работать в Украине на правительственных должностях.

«У нас сейчас многим ведомствам помогают зарубежные консультанты. Но этого мало. Моя идея заключается в том, чтобы через изменения в законах предоставить право привлекать на государственную службу иностранцев, вплоть до членства в правительстве. Или расширить круг лиц, которым президент может предоставлять украинское гражданство, причем в ускоренном режиме», - отметил Порошенко.

Читайте такжеВ Кабмине будут работать четыре иностранца: вице-премьером могут назначить грузина - СМИ

По мнению главы государства, от такого решения будет двойная польза: и привлечение профессионалов с опытом работы в западных странах, и «страхование» от коррупции.

При этом Порошенко отметил, что намерен пригласить иностранца на должность председателя Антикоррупционного бюро.

"Никому ни кум, ни сват и ни брат, равноудаленный от всех политических сил технократ, которому мы все доверяем. Вот такой руководитель точно обеспечит эффективную работу бюро", - уверен президент.