Антикоррупционное бюро может возглавить иностранец

Президент Украины Петр Порошенко намерен пригласить на должность главы Антикоррупционного бюро иностранца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины. Читайте такжеПорошенко: Федерализации Украины не будет

«Предлагаю пригласить на должность главы Антикоррупционного бюро иностранца», - сказал он.

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