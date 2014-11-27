Антикоррупционное бюро может возглавить иностранец
15:03, 27 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко намерен пригласить на должность главы Антикоррупционного бюро иностранца.
Порошенко намерен пригласить на должность главы Антикоррупционного бюро иностранца / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.
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«Предлагаю пригласить на должность главы Антикоррупционного бюро иностранца», - сказал он.
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