Антикоррупционное бюро может возглавить иностранец

15:03, 27 ноября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко намерен пригласить на должность главы Антикоррупционного бюро иностранца.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

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«Предлагаю пригласить на должность главы Антикоррупционного бюро иностранца», - сказал он.

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