Порошенко считает, что к работе в правительстве нужно привлекать иностранцев

Президент Украины Петр Порошенко выступает за предоставление возможности иностранцам работать в Украине на правительственных должностях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

«Реформаторы всех времен и народов не чурались привлекать к преобразованиям иностранцев. У нас сейчас многим ведомствам помогают зарубежные консультанты. Но этого мало. Моя идея заключается в том, чтобы через изменения в законах предоставить право привлекать на государственную службу иностранцев, вплоть до членства в правительстве. Или расширить круг лиц, которым президент может предоставлять украинское гражданство, причем в ускоренном режиме», - отметил он.

Читайте такжеАнтикоррупционное бюро может возглавить иностранец

По мнению главы государства, от такого решения будет двойная польза: и привлечение профессионалов с опытом работы в западных странах, и «страхование» от коррупции.