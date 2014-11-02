В Мариуполе на блокпосту взорвался внедорожник, есть жертвы – СМИ

Как сообщает 0629 со ссылкой на местных жителей, инцидент произошел в 7.30.

"В подъезде разбились стекла. Похоже, кого-то ранило. Военного, под руки, тянули метров 100", - заявил очевидец.

По сообщению заместителя начальника ШОМ Романа Соколова, неизвестные подогнали к блокпосту синий внедорожник и взорвали его. Один военнослужащий Нацгвардии погиб, двое ранены.

На 8.30 стало известно, что взрыв прозвучал, когда водитель внедорожника начал открывать багажник своей машины для проведения досмотра военнослужащими блокпоста.

Читайте такжеБоевики из "Града" обстреляли Горское на ЛуганщинеВ момент взрыва водитель тоже получил ранения. Правда, они были легкими. Сейчас мужчина дает показания.

По информации Мариупольского горсовета, имела место попытка провоза взрывчатки через блок-пост. В момент осмотра автомобиля взрывчатка сдетонировала. Данное происшествие не является террористическим актом, заявили в горсовете.

В результате происшествия пострадали 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и водитель гражданского автомобиля. Информация о возможно погибшем проверятся.

Напомним, боевики время от времени из минометов, артиллерии и стрелкового оружия обстреливают окрестности Мариуполя.