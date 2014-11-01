Мажоритарщики от "Свободы" и "Правого сектора" хотят создать группу в Раде
02:47, 01 ноября 2014Политика
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Депутаты от партии "Свобода", "Правый сектор" и другие, избранные в одномандатных округах, могут сформировать отдельную депутатскую группу в Верховной Раде. Сейчас идут переговоры.
Мажоритарщики от "Свободы" и "Правого сектора" хотят создать группу в Раде / УНИАН
Об этом сообщил нынешний нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко, сообщает "Новое Время".
По его словам, сейчас идут переговоры. Согласно подсчетам ЦИК, ни "Свобода", ни "Правый сектор" не преодолели 5% барьер по спискам.
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"Свободе" удалось провести шесть кандидатов в округах, "Правому сектору" - двоих - Дмитрия Яроша и Борислава Березу.
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