Мажоритарщики от "Свободы" и "Правого сектора" хотят создать группу в Раде

Об этом сообщил нынешний нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко, сообщает "Новое Время".

По его словам, сейчас идут переговоры. Согласно подсчетам ЦИК, ни "Свобода", ни "Правый сектор" не преодолели 5% барьер по спискам.

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"Свободе" удалось провести шесть кандидатов в округах, "Правому сектору" - двоих - Дмитрия Яроша и Борислава Березу.