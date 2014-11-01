Мажоритарщики от "Свободы" и "Правого сектора" хотят создать группу в Раде

02:47, 01 ноября 2014
Политика
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Депутаты от партии "Свобода", "Правый сектор" и другие, избранные в одномандатных округах, могут сформировать отдельную депутатскую группу в Верховной Раде. Сейчас идут переговоры.

УНИАН

Об этом сообщил нынешний нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко, сообщает "Новое Время".

По его словам, сейчас идут переговоры. Согласно подсчетам ЦИК, ни "Свобода", ни "Правый сектор" не преодолели 5% барьер по спискам.

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"Свободе" удалось провести шесть кандидатов в округах, "Правому сектору" - двоих - Дмитрия Яроша и Борислава Березу.

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