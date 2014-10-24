Боевики стянули танки и зенитки к аэропорту Донецка, местным жителям советуют уехать

Об этом сообщает 62.ua со ссылкой на очевидцев.

«Проезд с пл. Шахтёрской на пр. Киевский перекрыт. Концентрация людей в камуфляже с предметами, похожими на оружие», «На «Вильнюсе» перекрывают дорогу, кто знает почему?», «Сказали, берут АП в кольцо, поставили танки, и поэтому перекрыли дорогу», - пишут дончане в социальных сетях.

"По Киевскому проспекту Донецка в сторону аэропорта сейчас проследовала танковая колонна, ополченцы готовятся к уличным боям на территории Донецка. Танки на улицах заняли боевые позиции. Также замечены зенитные установки", - сообщается на сепаратистских сайтах.

«На территорию Точмаша заехала техника терров, как минимум, 2 БМП. Там, скорей всего и часть артиллерии стоит», «Возле областного центра занятости и близлежащей школы полно дыровцев с минометами, спрашивали куда стрелять по рации», «Такое впечатление, что готовится грандиозная провокация. Вспомним танки, на которых рашисты рисовали укр. опознавательные знаки», «К чему-то готовимся, говорят, что наступление, только непонятно, кого и куда», - пишут дончане.

Читайте такжеСегодня утром боевики дважды обстреляли из "Градов" Донецкий аэропортПри этом они сообщают, что в Пролетарском и Петровском районах города слышны исходящие выстрелы. «Бирюзова. Слышны бахи с закрытыми окнами. Лёгкая вибрация по окнам», «Пролетарский глухие бахи, но вибрацию чувствуем», - информируют горожане.

Боевики просят всех жителей от Путиловки до Ветки уехать куда-нибудь. При этом организованной эвакуации не проводится. Также сотрудников предприятий, расположенных в этом районе просят покинуть свои рабочие места и уехать домой.

Как сообщает мэрия, ночь в Донецке прошла неспокойно, начиная с часа ночи во многих районах были слышны залпы из крупнокалиберного оружия, случаев разрушения снарядами жилого фонда не зафиксировано.