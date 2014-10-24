Во всех районах Донецка слышна стрельба

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении отмечается, что случаев разрушения снарядами жилых домов пока не зафиксировано.

Читайте такжеВ Донецке обстановка напряженная, в районах города слышны залпы из тяжелых орудий

Специалисты аварийно-диспетчерской службы "Донецкгоргаза" сообщают о повреждении газопровода среднего давления и утечке газа по ул. Полиграфическая, что привело к отключению от газоснабжения котельной известного в городе издательства "Донетчина".

В связи с изменением погодных условий, сегодня на посыпку дорог вышло 60 единиц техники коммунального предприятия дорожного стройуправления.

Сбоев в работе коммунальных служб и движения общественного транспорта нет, сказано в сообщении.