Во всех районах Донецка слышна стрельба
В Донецке минувшая ночь прошла неспокойно, начиная с 1.00 во многих районах были слышны залпы из крупнокалиберного оружия, утром стрельба слышна во всех районах.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении отмечается, что случаев разрушения снарядами жилых домов пока не зафиксировано.
Читайте такжеВ Донецке обстановка напряженная, в районах города слышны залпы из тяжелых орудий
Специалисты аварийно-диспетчерской службы "Донецкгоргаза" сообщают о повреждении газопровода среднего давления и утечке газа по ул. Полиграфическая, что привело к отключению от газоснабжения котельной известного в городе издательства "Донетчина".
В связи с изменением погодных условий, сегодня на посыпку дорог вышло 60 единиц техники коммунального предприятия дорожного стройуправления.
Сбоев в работе коммунальных служб и движения общественного транспорта нет, сказано в сообщении.