Отмечается, что изменение продолжительности дня составляет миллисекунды, но этого достаточно, чтобы потенциально нарушить интернет-трафик и не только.

Климатический кризис приводит к увеличению продолжительности каждого дня, поскольку массовое таяние полярных льдов меняет форму планеты, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в Трудах Национальной академии наук США.

По словам ученых, это явление является яркой демонстрацией того, как действия человечества преобразуют Землю, конкурируя с естественными процессами, существовавшими на протяжении миллиардов лет.

Отмечается, что изменение продолжительности дня составляет миллисекунды, но этого достаточно, чтобы потенциально нарушить интернет-трафик, финансовые транзакции и GPS-навигацию, все из которых зависят от точного хронометража.

Видео дня

"Продолжительность земного дня неуклонно увеличивалась в течение геологического времени из-за гравитационного сопротивления Луны, воздействующего на океаны и сушу планеты. Однако таяние ледниковых щитов Гренландии и Антарктики из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека, привело к перераспределению воды, хранящейся в высоких широтах, в мировые океаны, что привело к увеличению количества воды в морях ближе к экватору. Это делает Землю более сплюснутой или толще, замедляя вращение планеты и еще больше удлиняя день", - говорится в статье.

Планетарное влияние человечества также было недавно продемонстрировано исследованиями, которые показали, что перераспределение воды привело к перемещению оси вращения Земли - северного и южного полюсов. Другая работа ученых показала, что выбросы углерода человечеством сокращают стратосферу.

"Мы можем видеть наше влияние как людей на всю систему Земли, не только локальное, например, повышение температуры, но и действительно фундаментальное. Из-за выбросов углекислого газа мы сделали это всего за 100 или 200 лет. А ведь подобные процессы ранее длились миллиарды лет, и это поразительно".

Напомним, ранее УНИАН писал, что внутреннее ядро Земли замедляется, дни могут стать длиннее.

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