В столице Украины с начала июля зафиксировали уже более 10 температурных рекордов.

Погода в Киеве 18 июля очень жаркая, а 17 числа в столице зафиксировали новый температурный рекорд.

В городе с начала этого месяца уже зарегистрировали 13 температурных рекордов, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. Эксперты отметили, что 17 июля температура в Киеве превысила предыдущий рекордный показатель температуры, который был зафиксирован в 2016 году, на 0,2 градуса.

"...в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6°С...", - отметили в обсерватории.

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Какая погода завтра ожидается в Киеве - что прогнозировали

Ранее УНИАН писал, что погода в столице Украины в пятницу, 19 июля, немного изменится. По сведениям синоптиков, температура воздуха снизится на несколько градусов.

В Киеве ночью прогнозируется от +20 до +22, а днем максимальная температура воздуха прогнозируется +28 градусов. Возможна небольшая облачность, но осадки не спрогнозированы.

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