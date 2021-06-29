Над станцией “Академик Вернадский” наблюдали редкие перламутровые облака.
Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.
Как сообщается, перламутровые облака являются довольно редкими. В Антарктике увидеть их можно в основном зимой, когда в нижних слоях стратосферы (на высоте 15-27 км) температура опускается до аномального уровня (около -85°С). Именно такая температура является одним из главных условий формирования этих облаков. Другое обязательное условие - наличие ядер конденсации, то есть миничастиц, на которых пар начинает переходить в жидкое состояние.
Их полное названием - ледяные полярные стратосферные облака, ведь они состоят из кристалликов льда, наблюдаются большей частью в полярных регионах и в отличие от большинства облаков, которые живут во “влажной” тропосфере – нижнем слое атмосферы, эти формируются в следующем слое – “сухой” стратосфере.
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Как сообщается, перламутровые облака очень тонкие, поэтому днем на фоне рассеянного света их фактически не видно. А вот во время захода солнца свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и “красит” облака в разные цвета.
Сейчас полярники на "Вернадском" не только любуются красотой стратосферных облаков, но и наблюдают за ними в научных целях.
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