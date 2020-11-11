"Полярники откопают путь наружу": станцию "Академик Вернадский" накрыло метелью (фоторепортаж)

Высота снежного покрова - 170 см.

Сегодня, 11 ноября, украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" занесло снегом в конце весны, которая длится в Южном полушарии.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

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"Высота снежного покрова составляет 169 – 170 см, что является рекордом для этого года зимовки. Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу", - говорится в сообщении.

Зима в Украине в 2020 году: прогноз

По прогнозам синоптиков, зима 2020-2021 в Украине ожидается теплая с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко подчеркнула, что есть вероятность, что зима будет бесснежной, как и в прошлом году, но также есть вероятность того, что в зимний период будет дождливо. По ее мнению, это не самый плохой вариант, поскольку Украина сейчас страдает от засухи.

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что этой зимой ожидается мало снега, ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.